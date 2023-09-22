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الألماس الروسي
الألماس الروسي
اقتصاد

دول مجموعة السبع تناقش مع الهند تدابير للحد من استيراد الألماس من روسيا

الولايات المتحدة كانت فرضت حظراً على استيراد الألماس الروسي

لندن - تاس
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أكد مسؤولون في الإدارة الأميركية أنه من المقرر أن تناقش دول مجموعة السبع مع الهند التأثير المحتمل لأي قيود على واردات الألماس الروسي، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وبحسب الوكالة سيتوجه وفد مجموعة دول السبع، وبلجيكا، إلى مدينتي مومباي وسورات في الهند، الأسبوع المقبل، لمناقشة هذه المسألة.

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وأوضح مصدر في الإدارة الأميركية أن "عدداً من الدول تحاول التأكد من إمكانية اتخاذ التدابير لفرض العقوبات الغربية على واردات الألماس من روسيا، وهذه المعلومات ستلعب دوراً كبيراً في عملية صنع القرار".

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وفي وقت سابق أفادت تقارير إعلامية، بأن دول مجموعة السبع، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، يعتزمون فرض حظر كامل على شراء الألماس من روسيا اعتباراً من يناير 2024.

وبدورها فرضت الولايات المتحدة حظراً على استيراد الألماس الروسي غير المصقول، وكذلك الألماس المقطوع في روسيا.

وفي بداية سبتمبر من هذا العام قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي يعمل بنشاط على فرض عقوبات على صناعة الألماس الروسي.

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