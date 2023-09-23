انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان 9.5% في الربع الثاني 2023
إلى 26.24 مليار دولار
كشفت بيانات رسمية، اليوم السبت، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 9.5% إلى 10.085 مليار ريال (26.24 مليار دولار)، مقارنة مع 11.146 مليار ريال (29 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022.
وأفادت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن الانخفاض يرجع بشكل أساسي إلى تراجع الأنشطة النفطية 18.3% إلى 3.646 مليار ريال (9.5 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.
وتراجعت أنشطة النفط الخام بنسبة 19.5% مسجلة 3.17 مليار ريال، كما انخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 9.2% مسجلة 475.6 مليون ريال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
كما انخفضت الأنشطة غير النفطية 3.6% إلى 6.861 مليار ريال في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.
وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية 1.63 مليار ريال، مقارنة بـ2.2 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.
وسجلت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك 206 ملايين ريال، فيما سجلت الأنشطة الخدمية 5.24 مليار ريال.
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