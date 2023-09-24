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مصنع في الصين (رويترز)
مصنع في الصين (رويترز)
اقتصاد الصين

ارتفاع أسعار وسائل الإنتاج في الصين

أسعار الغاز الطبيعي المسال ترتفع بنسبة 4.5%

بكين – شينخوا
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أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الأحد أن أسعار معظم السلع الرأسمالية التي تراقبها سلطات الإحصاء الصينية ارتفعت في منتصف شهر سبتمبر الجاري مقارنة مع مطلع الشهر الحالي.

ومن بين السلع الرئيسية الـ50 المصنفة ضمن تسع فئات، بما في ذلك الأنابيب الفولاذية غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة وبعض المواد الكيميائية، سجلت 34 سلعة زيادة في الأسعار وانخفضت أسعار 16 في هذه الفترة، بحسب الهيئة.

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وعلى وجه التحديد، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة 4.5% في منتصف شهر سبتمبر الجاري مقارنة ببداية الشهر، وارتفعت أسعار حمض الكبريتيك بنسبة 6.2%.

وتستند هذه الأرقام التي يتم إصدارها كل 10 أيام إلى مسح يشمل ما يقرب من 2000 تاجر جملة وموزع في 31 منطقة على مستوى المقاطعات في جميع أنحاء البلاد.

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