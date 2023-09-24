وزير الخارجية: مصر تواجه أزمات مركبة ويجب التعامل فوراً مع أزمة الديون

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده "وجدت نفسها أمام أزمات مركبة لا يد لها فيها" ودون دعم المؤسسات الدولية التي أنشئت لمساعدة هذه الدول، داعياً لضرورة التعامل الفوري مع أزمة الديون التي تعاني منها الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حسب تعبيره.

وطالب شكري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة تعزيز أدوات التمويل القائمة وحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

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وأضاف "نحن بحاجة لإعادة الثقة بالأدوات الاقتصادية للنظام العالمي"، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

من ناحية أخرى اتهم وزير الخارجية المصري إثيوبيا بخرق القانون الدولي من خلال قيامها "بملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي".

وقال شكري في كلمته: "مصر تعاني من مشكلات مائية وتواجه ندرة مائية حادة وهناك عجز مائي يزيد على 50% من احتياجاتنا المائية".

وأكد شكري رفض بلاده لأي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود ومنها سد النهضة الإثيوبي وأنه "ليس هناك مجال للاعتقاد بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بحياة المصريين".

وأبدى شكري حرص بلاده على التفاوض بجدية للوصول إلى اتفاق ملزم فيما يتعلق بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعلنت إثيوبيا في وقت سابق من الشهر الحالي إتمام الجولة الرابعة من ملء سد النهضة.