اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
زيت طعام
زيت طعام
اقتصاد مصر

مجلس الوزراء: احتياطيات مصر من الزيوت النباتية تكفي استهلاك 5.7 أشهر

مقارنة مع مستويات 6.7 أشهر في الشهر السابق

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم الأحد، إن مصر لديها احتياطيات استراتيجية من الزيوت النباتية تكفي لتغطية استهلاك 5.7 أشهر.

وفي نهاية أغسطس الماضي، كانت احتياطيات البلاد الاستراتيجية من الزيوت النباتية تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6.7 أشهر.

مادة اعلانية

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، قالت إنها اشترت 124 ألف طن متري من الزيوت النباتية في مناقصة دولية في الشهر الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المجلس العسكري في النيجر يرفع شعار "الحرب على الفساد".. ماذا فعل؟ المجلس العسكري في النيجر يرفع شعار "الحرب على الفساد".. ماذا فعل؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط