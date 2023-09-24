مجلس الوزراء: احتياطيات مصر من الزيوت النباتية تكفي استهلاك 5.7 أشهر

قال مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم الأحد، إن مصر لديها احتياطيات استراتيجية من الزيوت النباتية تكفي لتغطية استهلاك 5.7 أشهر.

وفي نهاية أغسطس الماضي، كانت احتياطيات البلاد الاستراتيجية من الزيوت النباتية تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6.7 أشهر.

مادة اعلانية

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، قالت إنها اشترت 124 ألف طن متري من الزيوت النباتية في مناقصة دولية في الشهر الماضي.