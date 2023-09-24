مصر تجري محادثات مع بنك أبوظبي التجاري للحصول على تمويل لمشتريات قمح

قال وزير التموين المصري، على مصيلحي، اليوم الأحد، إن بلاده تجري محادثات مع بنك أبوظبي التجاري للحصول على تمويل لمشتريات قمح.

وكان ثلاثة متعاملين قالوا لـ"رويترز"، إن مصر تجري محادثات مع بنك في أبوظبي للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات قمح من كازاخستان.

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وأضاف المتعاملون أن هذه الخطوة قد تمنح مصر بديلا رخيصا للحبوب القادمة من روسيا، التي تتزايد حصتها في القمح الذي تحصل عليه مصر منذ العام الماضي، لكنها رفضت في الآونة الأخيرة صفقة شراء بأقل من حد أدنى غير رسمي لسعر مشتريات القمح.

ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وتحاول خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تعاني فيه من نقص في العملة الأجنبية ما دفعها إلى تأجيل سداد مدفوعات القمح.