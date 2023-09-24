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إحدى السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية (رويترز)
إحدى السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

وصول ثاني سفينة قمح أوكراني إلى تركيا منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي

رغم تهديدات موسكو بضرب أي سفن

اسطنبول – (أ ف ب)
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وصلت سفينة قمح أوكراني اليوم الأحد إلى اسطنبول عبر البحر الأسود، وفق ما أفادت مواقع متخصصة في متابعة حركة الملاحة البحرية، هي الثانية التي تبحر من أوكرانيا رغم تهديدات موسكو بضرب أي سفن تنطلق من هذا البلد أو تتوجه إليه.

وكانت سفينة "أرويات" التي ترفع علم جزر بالاو انطلقت الجمعة من مرفأ تشورنومورسك جنوب أوديسا سالكة ممرا بحريا أقامته كييف للالتفاف على الحصار الذي تفرضه روسيا منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إثر انسحاب موسكو منه في تموز/يوليو.

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