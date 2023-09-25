اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
المركزي الأوروبي

لاغارد: أسعار الفائدة ستظل مرتفعة طالما اقتضت الضرورة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، اليوم الاثنين، إن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة طالما اقتضت الضرورة.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن خفض أسعار الفائدة ليس مدرجا على جدول أعمال البنك لتدحض بذلك بعض رهانات السوق على أن وقف رفع أسعار الفائدة قد يبدأ في النصف الأول من 2024.

مادة اعلانية

وذكرت لاغارد :"لم نقرر ولم نناقش أو حتى نعلن عن تخفيضات"، وفق رويترز.

جدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي، رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، ليواصل معركته في مواجهة التضخم المرتفع العنيد الذي ابتلي به المستهلكون رغم تزايد المخاوف إزاء أن يسهم ارتفاع تكاليف الاقتراض في دفع الاقتصاد نحو الركود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رعب في قرى روسية بعد عودة مجرمين سابقين خدموا في فاغنر رعب في قرى روسية بعد عودة مجرمين سابقين خدموا في فاغنر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط