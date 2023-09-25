معنويات الشركات الألمانية عند أدنى مستوى في عام

أظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات الشركات الألمانية تدهورت في سبتمبر، لتنخفض للشهر الخامس على التوالي. وهو أدنى مستوى منذ نحو عام.

وقال معهد "IFO" إن مؤشره لمناخ الأعمال بلغ 85.7، بانخفاض عن معدل أغسطس المعدل البالغ 85.8 ولكن أعلى من توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" عند 85.2.

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وتوقع رئيس قسم الاستطلاعات في المعهد كلاوس فولرابي، بحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية.نت"، إنه من المرجح حدوث انكماش في الربع الثالث.

وينظر إلى الاقتصاد الألماني على أنه معرض لخطر الانزلاق إلى الركود الثاني خلال عام بعد انكماشه في الربع الأخير من عام 2022 والربع الأول من عام 2023.

وكانت الشركات أقل رضا في سبتمبر عما كانت عليه في الشهر السابق عن وضع أعمالها الحالي، حيث انخفض المؤشر الفرعي إلى 88.7 في سبتمبر من 89.0 في أغسطس.

لكن تشاؤمهم بشأن الأشهر المقبلة تبدد قليلا، مع انتعاش مؤشر التوقعات الفرعي قليلا، إلى 82.9 من 82.7 في الشهر السابق.

وأظهر المسح أن المعنويات بين المديرين الألمان ازدادت قتامة في قطاعي الخدمات والبناء، بينما ارتفعت في قطاعي التصنيع والتجارة.