"فيتش" ترفع تصنيف سلطنة عُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن رفع التصنيف الائتماني لعُمان يعكس استخدام إيرادات النفط المرتفعة لسداد الديون وتوزيع فترة استحقاقها وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية.

مادة اعلانية

وذكرت "فيتش"، أن رفع تصنيف عمان يتضمن أيضا وجهة نظر الوكالة بأن الحكومة لن تتراجع عن أحدث الإجراءات لضبط أوضاع المالية العامة.

"أوكيو لشبكات الغاز" العمانية تحدد النطاق السعري استعدادا للاكتتاب