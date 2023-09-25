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"فيتش" ترفع تصنيف سلطنة عُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

قالت إن الحكومة لن تتراجع عن أحدث الإجراءات لضبط أوضاع المالية العامة

دبي - العربية.نت
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رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن رفع التصنيف الائتماني لعُمان يعكس استخدام إيرادات النفط المرتفعة لسداد الديون وتوزيع فترة استحقاقها وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية.

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وذكرت "فيتش"، أن رفع تصنيف عمان يتضمن أيضا وجهة نظر الوكالة بأن الحكومة لن تتراجع عن أحدث الإجراءات لضبط أوضاع المالية العامة.

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