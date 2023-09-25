اقتصاد عمان
"فيتش" ترفع تصنيف سلطنة عُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة
قالت إن الحكومة لن تتراجع عن أحدث الإجراءات لضبط أوضاع المالية العامة
وضع القراءة
100% حجم الخط
رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن رفع التصنيف الائتماني لعُمان يعكس استخدام إيرادات النفط المرتفعة لسداد الديون وتوزيع فترة استحقاقها وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية.
مادة اعلانية
وذكرت "فيتش"، أن رفع تصنيف عمان يتضمن أيضا وجهة نظر الوكالة بأن الحكومة لن تتراجع عن أحدث الإجراءات لضبط أوضاع المالية العامة.
"أوكيو لشبكات الغاز" العمانية تحدد النطاق السعري استعدادا للاكتتاب
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"أصول وبخيت" تعلن نيتها طرح 25% من أسهمها في سوق "نمو"فترة الطرح تبدأ الأحد 15 أكتوبر وحتى الخميس 19 أكتوبر 2023 أسواق المال
-
الذهب يتراجع مع تقييم الأسواق توقعات رفع الفائدة الأميركيةيحاول توطيد مكانته بعد إخفاق الأسعار في البقاء فوق 1930 دولاراً الأسبوع الماضي أسواق المال
-
"كوكا كولا" تكشف عن أول مشروب يتم تطويره عبر الذكاء الاصطناعيالمشروب يأتي خالياً من السكر شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية