استطلاع: "المركزي" المغربي سيبقي الفائدة دون تغيير في الربع القادم

من المتوقع أن يبقي البنك المركزي في المغرب أسعار الفائدة دون تغيير في الربع القادم للمساعدة في تمويل التكلفة الباهظة للتعافي من الزلزال الكبير، خاصة بعد انخفاض التضخم لأدنى مستوياته في عام ونصف تقريبا.

أجمع كبار المستثمرين الذين شملهم استطلاع لأكبر بنك في المغرب، "التجاري وفا بنك"، بالإجماع تقريبًا على توقعاتهم بأن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 3%، وهو عند أعلى مستوى منذ عام 2014، خلال اجتماع الربع السنوي للسياسات النقدية يوم الثلاثاء.

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وتوفى ما يقرب من 3 آلاف شخص ونزح مئات الآلاف بعد أن عانت البلاد من أقوى زلزال في شمال إفريقيا منذ أكثر من قرن. بالإضافة إلى تأثر المركز السياحي في مراكش هذا الشهر.

وقد خصص المغرب 11.7 مليار دولار للإنفاق على الإغاثة وإعادة الإعمار، وسيتم صرف معظمها في الفترة من 2024 إلى 2028. ويشمل الإنفاق منح نقدية لنحو 60 ألف أسرة متضررة وتحديث البنية التحتية والخدمات في بعض المناطق الأكثر فقرا وأقل نموا في البلاد.

وأوقف البنك المركزي مؤقتا دورة تشديد السياسة النقدية في منتصف عام 2023، مشيرا إلى ضرورة تقييم آثارها على الاقتصاد وتأثير التدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على الأسعار.

وانخفض التضخم في يوليو وأغسطس إلى أقل من توقعات البنك المركزي البالغة 6.2% لعام 2023، مما يزيد من التوقعات بتمديد فترة التوقف المؤقت.

وسيتم تمويل خطة إعادة الإعمار والإغاثة من خلال ميزانية الحكومة والسلطات المحلية والتبرعات والمساعدات الدولية وصندوق خاص تم إنشاؤه لإدارة آثار الكارثة، وهو مشروع ضخم يستهدف 11% من السكان.

وتبلغ تكلفة التعافي نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمغرب، مع توقع لجوء الحكومة إلى الاقتراض. يعد اجتماع السياسة يوم الثلاثاء هو الأخير قبل أن تكشف الحكومة عن مشروع قانون ميزانية 2024 الشهر المقبل.

ووعد المغرب ببدء تقديم مساعدات نقدية مباشرة لملايين الأشخاص الضعفاء هذا العام كمقدمة لإصلاحات الدعم في وقت لاحق من العام المقبل. كما تعمل أيضًا على توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الاجتماعية، وبناء موانئ كبيرة، والتخطيط لتوسيع شبكة السكك الحديدية الصغيرة عالية السرعة وزيادة أسطول شركات الطيران المملوكة للدولة ثلاث مرات.