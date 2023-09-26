الصين تضاعف إصدار السندات الحكومية 3 مرات بهدف دعم نمو الاقتصاد

سرعت الحكومات المحلية في الصين إصدار السندات الخاصة الشهر الماضي لدعم البنية التحتية في البلاد.

وأظهرت بيانات وزارة المالية الصينية أنه تم إصدار سندات خاصة في أغسطس بقيمة 600 مليار يوان (82 مليار دولار) وهو ما يمثل أكثر من 3 أضعاف إصدارات شهر يوليو.

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وتهدف الصين إلى إصدار سندات خاصة بمبلغ إجمالي 3.8 تريليون يوان بحلول نهاية سبتمبر الحالي.

علما أن قيمة الإصدارات منذ يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الحالي بلغت نحو 3 تريليونات يوان.