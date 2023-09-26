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وزارة المالية الكويتية
وزارة المالية الكويتية
اقتصاد الكويت

الكويت تستعين بشركة عالمية لعلاج آثار محاولة اختراق أنظمة وزارة المالية

منفذو عملية الاختراق قاموا بنسخ بعض مستندات إدارة أملاك الدولة

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنها استعانت بشركة عالمية متخصصة "يعتمد عليها من قبل كبرى الجهات العالمية" للتعامل مع تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق عبر فيروس إلكتروني.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة "إكس"، إن هذه الشركة "تتبع إطار عمل صارما ومنهجيا للتعافي من آثار هذا الهجوم السيبراني".

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وأضافت الوزارة أن التحقيقات الجارية في الهجوم كشفت أن منفذي عملية الاختراق قاموا بنسخ بعض مستندات إدارة أملاك الدولة، لكن هذه المستندات لم تتلف، مشيرة إلى أن الوزارة تحتفظ بنسخ إضافية منها.

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كانت وزارة المالية الكويتية قد أعلنت تعرض أحد أنظمتها للاختراق وأنها قامت بتفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، مشيرة إلى أن العمل يسير بشكل طبيعي في الوزارة.

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