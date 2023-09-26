إندونيسيا تجمع 516.3 مليون دولار من عطاء صكوك

قالت وزارة المالية الإندونيسية اليوم الثلاثاء إن البلاد جمعت 8 تريليونات روبية (516.36 مليون دولار) من عطاء صكوك، وهو ما يزيد عن القيمة الاسترشادية المستهدفة والبالغة 6 تريليونات روبية.

وبلغ إجمالي العروض 27.8 تريليون روبية، انخفاضا من 31.33 تريليون روبية في العطاء السابق في 12 سبتمبر/ أيلول وفق "رويترز".

مادة اعلانية

وسجل الاقتصاد الأكبر في جنوب شرق آسيا نمواً بــ 5.17% في الربع الثاني من أبريل/نيسان إلى يونيو حزيران مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزا توقعات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز بالنمو 4.93%. وتم تعديل معدل النمو للربع الأول بالزيادة قليلا إلى 5.04%.