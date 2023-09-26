جيمي ديمون: العالم ليس جاهزاً لأسعار فائدة أميركية عند 7%

قال الرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان تشيس" جيمي ديمون، إنه في مقابلة مع صحيفة "Times of India"، إن العالم قد لا يكون جاهزا ومستعداً لأسعار فائدة أميركية قد تصل إلى 7% مع ركود تضخمي.

وتوقع ديمون، أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمكافحة التضخم وأن انتقال الفائدة من مستويات 5% إلى 7% سيكون مؤلما للاقتصاد أكثر من الانتقال من 3% إلى 5%.

مادة اعلانية

وأضاف أنه في حال وصول الفائدة إلى 7% فهذا سيحمل معه عواقب خطيرة على الشركات والمستهلكين الأميركيين.

ويقدر الاقتصاديون احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بنسبة 60% - وهذا أكثر تفاؤلاً من توقعات بلومبرغ إيكونوميكس التي تشير إلى إمكانية دخول الاقتصاد في ركود هذا العام.