اقتصاد أميركا
جيمي ديمون: العالم ليس جاهزاً لأسعار فائدة أميركية عند 7%
بلومبرغ إيكونوميكس تتوقع دخول الاقتصاد في ركود هذا العام
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قال الرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان تشيس" جيمي ديمون، إنه في مقابلة مع صحيفة "Times of India"، إن العالم قد لا يكون جاهزا ومستعداً لأسعار فائدة أميركية قد تصل إلى 7% مع ركود تضخمي.
وتوقع ديمون، أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمكافحة التضخم وأن انتقال الفائدة من مستويات 5% إلى 7% سيكون مؤلما للاقتصاد أكثر من الانتقال من 3% إلى 5%.
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وأضاف أنه في حال وصول الفائدة إلى 7% فهذا سيحمل معه عواقب خطيرة على الشركات والمستهلكين الأميركيين.
ويقدر الاقتصاديون احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بنسبة 60% - وهذا أكثر تفاؤلاً من توقعات بلومبرغ إيكونوميكس التي تشير إلى إمكانية دخول الاقتصاد في ركود هذا العام.
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