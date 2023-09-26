اقتصاد تونس
متعاملون: تونس تشتري قمحاً ليناً وعلف شعير في مناقصة دولية
أقل سعر للقمح بلغ 274.69 دولار للطن شاملاً تكلفة الشحن
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صرح متعاملون أوروبيون بأن من المعتقد أن الجهة الحكومية المعنية بشراء الحبوب في تونس اشترت حوالي 100 ألف طن متري من القمح اللين، و50 ألف طن متري من علف الشعير في مناقصة دولية اليوم الثلاثاء.
وقالوا إنها اشترت القمح بأقل سعر، وهو 274.69 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن، وكذلك الشعير بأقل سعر، وهو 219.69 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.
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وقُدمت العروض في المناقصة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.
وتعكس النتائج تقييمات المتعاملين، ولا يزال من الممكن إجراء تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.
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