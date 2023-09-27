أرباح القطاع الصناعي الصيني ترتفع خلال أغسطس لأول مرة بأكثر من عام

ارتفعت أرباح القطاع الصناعي في الصين، خلال أغسطس للمرة الأولى منذ أكثر من عام في إشارة أولية على تحسن أفق النمو الاقتصادي للبلاد.

وسجلت الأرباح الصناعية قفزة بـ 17% على أساس سنوي في أغسطس، فيما تبقى منخفضة بنحو 12% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

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وتأتي أرباح القطاع في أغسطس على خلفية زيادة الإنتاج وتحسن الطلب بعد أن كثفت الحكومة الإجراءات لدعم سوق العقارات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

يُذكر أن التوقعات الحالية تشير إلى نمو قدره 5% للاقتصاد الصيني في 2023.

كان الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين قد نمت بوتيرة فاقت التوقعات في أغسطس/آب، ما يشير إلى أن موجة إجراءات الدعم الأخيرة ربما بدأت في تحقيق الاستقرار للتعافي الاقتصادي المتعثر.

ارتفع الإنتاج الصناعي الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاء 4.5% في أغسطس/آب مقارنة بالعام السابق، متسارعا من 3.7% في يوليو.

كما فاق التوقعات بزيادته 3.9% في استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين. ويمثل النمو أسرع وتيرة منذ أبريل/نيسان.

كما زادت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بوتيرة أسرع بلغت 4.6% في أغسطس/آب بدعم من موسم السفر الصيفي، وهو أسرع نمو منذ مايو/أيار. وكانت قد ارتفعت 2.5% في يوليو/تموز، فيما سجلت التوقعات زيادة 3%.