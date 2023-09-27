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اقتصاد الصين

أرباح القطاع الصناعي الصيني ترتفع خلال أغسطس لأول مرة بأكثر من عام

في إشارة أولية على تحسن أفق النمو الاقتصادي للبلاد

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح القطاع الصناعي في الصين، خلال أغسطس للمرة الأولى منذ أكثر من عام في إشارة أولية على تحسن أفق النمو الاقتصادي للبلاد.

وسجلت الأرباح الصناعية قفزة بـ 17% على أساس سنوي في أغسطس، فيما تبقى منخفضة بنحو 12% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

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وتأتي أرباح القطاع في أغسطس على خلفية زيادة الإنتاج وتحسن الطلب بعد أن كثفت الحكومة الإجراءات لدعم سوق العقارات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

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يُذكر أن التوقعات الحالية تشير إلى نمو قدره 5% للاقتصاد الصيني في 2023.

كان الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين قد نمت بوتيرة فاقت التوقعات في أغسطس/آب، ما يشير إلى أن موجة إجراءات الدعم الأخيرة ربما بدأت في تحقيق الاستقرار للتعافي الاقتصادي المتعثر.

ارتفع الإنتاج الصناعي الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاء 4.5% في أغسطس/آب مقارنة بالعام السابق، متسارعا من 3.7% في يوليو.

كما فاق التوقعات بزيادته 3.9% في استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين. ويمثل النمو أسرع وتيرة منذ أبريل/نيسان.

كما زادت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بوتيرة أسرع بلغت 4.6% في أغسطس/آب بدعم من موسم السفر الصيفي، وهو أسرع نمو منذ مايو/أيار. وكانت قد ارتفعت 2.5% في يوليو/تموز، فيما سجلت التوقعات زيادة 3%.

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