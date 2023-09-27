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شعار الصندوق السعودي للتنمية
اقتصاد

الصندوق السعودي للتنمية يقدم 70 مليون دولار لتمويل بناء سد في موريشيوس

تم توقيع الاتفاقية على هامش اليوم العالمي للسياحة الذي تستضيفه الرياض

دبي - العربية.نت
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أعلن الصندوق السعودي للتنمية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية قرض بقيمة 70 مليون دولار للإسهام في تمويل مشروع بناء سد في موريشيوس.

وذكر بيان للصندوق أن الرئيس التنفيذي سلطان المرشد، أبرم الاتفاقية مع نائب رئيس الوزراء في موريشيوس لويس ستيفن أوبيغادو على هامش استضافة المملكة ليوم السياحة العالمي في الرياض.

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وأشار البيان إلى أن مشروع بناء سد نهر ديزانجيل في موريشيوس يهدف إلى الحد من شح المياه، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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