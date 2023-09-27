اقتصاد
باكستان تتحرى عن تغريدة للسفارة الروسية بشأن توريد غاز بترول مسال
قالت إنها لا تستورد هذه السلعة الأولية
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت وزارة الطاقة الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن البلاد تتحرى الحقيقة بشأن تغريدة للسفارة الروسية قالت فيها إن موسكو سلمت إسلام أباد مئة ألف طن من غاز البترول المسال.
وذكرت الوزارة في بيان أُرسل إلى رويترز أن غاز البترول المسال الذي تستورده كيانات خاصة من إيران عبر طريق بري قد يكون من أصل روسي، لكن الحكومة الباكستانية لا تستورد هذه السلعة الأولية.
مادة اعلانية
وكتبت السفارة الروسية في تغريدة موقع التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن 100 ألف طن من غاز البترول المسال وصلت إلى باكستان، وأن روسيا سلمت الشحنة إلى باكستان عبر منطقة سرخس الاقتصادية الخاصة بإيران وفق "رويترز".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"إياتا": سعر وقود الطيران المستدام سيظل مرتفعاً على الأرجحالتكلًفة لن تمنع شركات الطيران من تحقيق أهدافها الخاصة بانبعاثات الكربون سياحة وسفر
-
"كافد" يحصل على شهادة الاعتماد المسبق لشهادة Smart Score Neighborhoodأول وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا تحصل عليها الأسواق العقارية
-
"Cainiao" التابعة لـ"علي بابا" تقدم طلباً للاكتتاب العام في هونغ كونغتوقعات بأن يجمع الطرح العام الأولي نحو مليار دولار أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية