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ناقلة للغاز المسال
ناقلة غاز مسال
اقتصاد

باكستان تتحرى عن تغريدة للسفارة الروسية بشأن توريد غاز بترول مسال

قالت إنها لا تستورد هذه السلعة الأولية

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الطاقة الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن البلاد تتحرى الحقيقة بشأن تغريدة للسفارة الروسية قالت فيها إن موسكو سلمت إسلام أباد مئة ألف طن من غاز البترول المسال.

وذكرت الوزارة في بيان أُرسل إلى رويترز أن غاز البترول المسال الذي تستورده كيانات خاصة من إيران عبر طريق بري قد يكون من أصل روسي، لكن الحكومة الباكستانية لا تستورد هذه السلعة الأولية.

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وكتبت السفارة الروسية في تغريدة موقع التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن 100 ألف طن من غاز البترول المسال وصلت إلى باكستان، وأن روسيا سلمت الشحنة إلى باكستان عبر منطقة سرخس الاقتصادية الخاصة بإيران وفق "رويترز".

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