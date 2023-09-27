بنك التصدير والاستيراد السعودي و"ترافيجورا" يوقعان اتفاقية تسهيلات ائتمانية

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع شركة ترافيجورا، الشركة الرائدة في صناعة السلع العالمية، لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار أميركي لمدة ثلاث سنوات.

ووقع الاتفاقية كلٌ من نائب الرئيس التنفيذي في بنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف الشمري، والرئيس التنفيذي للمالية في ترافيجورا كريستوف سالمون، حيث تعمل الاتفاقية على تعزيز مشتريات الشركة من السلع السعودية، وتمكين ترافيجورا من ربط المنتجين السعوديين مع أكثر من 156 سوقاً حول العالم.

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وأوضح الدكتور الشمري أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود البنك المستمرة لتوسيع دائرة انتشار الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، متطلعاً إلى أن يسهم هذا التعاون في فتح فرص استثمارية وتجارية جديدة بين المملكة ودول العالم، ويكون لها الأثر الإيجابي في دفع نمو الاقتصاد العالمي، وتعزيز التبادل التجاري الدولي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهته، أوضح رئيس مجلس الإدارة التنفيذي جيرمي وير, أن الاتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، تعزز الفرص للصادرات السعودية في مختلف المجالات مثل الذهب، والنحاس، والصناعات التكميلية، للوصول إلى الأسواق العالمية، مفيداً أن الشركة ستسخر مواردها العالمية ومعرفتها بالأسواق والخدمات اللوجستية لتسهيل مهمتها بنقل السلع السعودية إلى الوجهات المطلوبة.

وتدعم اتفاقية التسهيلات الائتمانية الجديدة جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي الهادفة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، من خلال توفير خدمات التمويل، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات.