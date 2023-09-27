أسعار الغذاء في أميركا تواصل الارتفاع.. وهؤلاء يزورون مخازن الطعام

تستمر أسعار المواد الغذائية المرتفعة في التأثير على المستهلكين، ما أدى إلى ارتفاع عدد الزيارات إلى مخازن المواد الغذائية في أميركا رغم انتهاء برنامج المساعدة الحكومية الموسع من 6 أشهر، وفقًا لتقرير صدر يوم الأربعاء.

وأِشار تقرير صادر عن شركة "Propel" اطلعت عليه "العربية.نت" إلى أن من بين الأسر التي تستخدم برنامج المساعدة الغذائية التكميلية التابع للحكومة، نصفها حاليا يأكلون أقل، وأكثر من 30% يزورون مخازن الطعام، و30% يعتمدون على العائلة والأصدقاء.

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تم إجراء الاستطلاع الذي شمل 2584 شخصا في الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر. وعادةً ما يكون المشاركون في الاستطلاع من أسر ذات الدخل عند خط الفقر أو أقل منه.

أدى الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية وانتهاء برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP) إلى إبقاء الطلب على المساعدات الغذائية مرتفعًا في الأشهر الأخيرة.

كما أدى ارتفاع الأسعار أيضًا إلى الضغط على مخازن المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد.