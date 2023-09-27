اقتصاد الصين
"المركزي" الصيني: تنفيذ تعديلات في السياسة النقدية بطريقة دقيقة وقوية
أكد الحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان
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قال البنك المركزي الصيني إنه سيكثف تعديلات السياسة الكلية، مشيرا إلى أنه سيبذل جهوده لدعم الانتعاش الاقتصادي في البلاد، وذلك من خلال تنفيذ السياسة النقدية بطريقة دقيقة وقوية.
وأكد المركزي أنه سيحافظ على استقرار سعر صرف اليوان ودعم القطاع العقاري في البلاد.
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ومن جانب آخر، أشار بنك الشعب الصيني إلى أن الاقتصاد المحلي يستمر في التعافي والتحسن على الرغم من مواجهة بعض التحديات منها الطلب الذي لا يزال يعتبر غير كاف.
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