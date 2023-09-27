"موديز" تتوقع استمرار نمو السوق العالمية للتأمين الإسلامي

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استمرار نمو السوق العالمية للتأمين الإسلامي (التكافل) بدعم من قوة الطلب وتحسن التسعير وانتشار التأمين الإلزامي في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وأضافت موديز في تقرير اطلعت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه أن الإقبال على التأمين في أسواق الدول ذات الأغلبية المسلمة ما زال منخفضا نسبيا، وهو مؤشر على إمكانات جيدة للنمو.

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وقالت وكالة التصنيف الائتماني إنها تتوقع ارتفاع أقساط التأمين على المركبات في السعودية، وهي أكبر سوق منفردة للتأمين الإسلامي، بعد أن جعلت الحكومة التأمين شرطا لتسجيل المركبات، نقلاً عن "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضافت أن شركات التأمين في المملكة تستفيد من استحداث الإلزام بتغطية تأمينية لأنشطة أخرى من بينها السفر للحج والعمالة المحلية.

وبحسب تقديرات موديز، فإن أقساط التأمين التكافلي بلغت 55 مليار دولار في 2022 وتواصل النمو في العام الجاري، فيما ارتفعت إيرادات أقساط التأمين في دول التعاون الخليجي بنحو 28% في النصف الأول من 2023.

وذكر التقرير أن موديز تتوقع أن تؤدي الزيادات في الأسعار على مدى العام الفائت مصحوبة بارتفاع عوائد الاستثمار مع صعود أسعار الفائدة عالميا في دعم ربحية شركات التأمين التكافلي في 2023.