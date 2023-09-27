اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
موديز
شعار وكالة "موديز"
اقتصاد الخليج

"موديز" تتوقع استمرار نمو السوق العالمية للتأمين الإسلامي

الوكالة تتوقع ارتفاع أقساط التأمين على المركبات في السعودية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استمرار نمو السوق العالمية للتأمين الإسلامي (التكافل) بدعم من قوة الطلب وتحسن التسعير وانتشار التأمين الإلزامي في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وأضافت موديز في تقرير اطلعت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه أن الإقبال على التأمين في أسواق الدول ذات الأغلبية المسلمة ما زال منخفضا نسبيا، وهو مؤشر على إمكانات جيدة للنمو.

مادة اعلانية

وقالت وكالة التصنيف الائتماني إنها تتوقع ارتفاع أقساط التأمين على المركبات في السعودية، وهي أكبر سوق منفردة للتأمين الإسلامي، بعد أن جعلت الحكومة التأمين شرطا لتسجيل المركبات، نقلاً عن "وكالة أنباء العالم العربي".

دبي تعلن خفض الدين العام 7.9 مليار دولار بنهاية 2023 اقتصاد اقتصاد دبي دبي تعلن خفض الدين العام 7.9 مليار دولار بنهاية 2023

وأضافت أن شركات التأمين في المملكة تستفيد من استحداث الإلزام بتغطية تأمينية لأنشطة أخرى من بينها السفر للحج والعمالة المحلية.

وبحسب تقديرات موديز، فإن أقساط التأمين التكافلي بلغت 55 مليار دولار في 2022 وتواصل النمو في العام الجاري، فيما ارتفعت إيرادات أقساط التأمين في دول التعاون الخليجي بنحو 28% في النصف الأول من 2023.

وذكر التقرير أن موديز تتوقع أن تؤدي الزيادات في الأسعار على مدى العام الفائت مصحوبة بارتفاع عوائد الاستثمار مع صعود أسعار الفائدة عالميا في دعم ربحية شركات التأمين التكافلي في 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحكومة الليبية تتخذ إجراءات لمواجهة تداعيات كارثة درنة..والحياة تعود للمدينة الحكومة الليبية تتخذ إجراءات لمواجهة تداعيات كارثة درنة..والحياة تعود للمدينة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط