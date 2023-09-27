"SpaceX" وشركات أخرى ستفقد 1.9 مليار دولار يومياً جراء الإغلاق الحكومي الأميركي

مع الاقتراب أكثر فأكثر من موعد الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، يستعد المقاولون الفيدراليون، ومن بينها شركة "SpaceX" التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، ومقدمو خدمات الحراسة للمباني الفيدرالية المحلية، لفقدان ما يصل إلى 1.9 مليار دولار يوميًا من الإيرادات مع توقف التمويل الحكومي في الأول من أكتوبر في حال عدم التوصل لاتفاق حول الميزانية.

كما أن الإغلاق الحكومي يعني أيضا عدم حصول 1.3 مليون عسكري في الخدمة الفعلية ومليوني عامل فيدرالي مدني آخر على رواتبهم طوال فترة الإغلاق.

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وفي حين أن العمال الفيدراليين سيحصلون تلقائيًا على رواتبهم المفقودة بمجرد انتهاء الإغلاق، إلا أن الموظفين المتعاقدين، لن يتلقوا رواتبهم المتأخرة كما تظهر التجارب السابقة.

وتوقعت بلومبرغ إيكونوميكس، أن يؤدي انقطاع التمويل الفيدرالي لمدة شهر في حال حصل، إلى رفع معدل البطالة مؤقتًا إلى 4% في أكتوبر.