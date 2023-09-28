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العقوبات الأميركية - تعبيرية
اقتصاد

أميركا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بالسودان

استهدفت فردا وكيانين أحدهما شركة مقرها روسيا

واشنطن – رويترز
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتعلق بالسودان، استهدفت فردا وكيانين، أحدهما شركة مقرها روسيا.

جاء ذلك في إشعار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس.

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كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وقع على أمر تنفيذي في أوائل مايو/أيار يضع أساس عمل عقوبات أميركية محتملة على السودان.

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ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بقيادة يفغيني بريغوجين بما يشمل عملياتها في السودان وشركتي ذهب.

واندلعت الحرب السودانية في أبريل/نيسان الماضي بين الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

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