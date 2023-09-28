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تدشين مجلس الأعمال السعودي السنغافوري
تدشين مجلس الأعمال السعودي السنغافوري - واس
اقتصاد السعودية

السعودية وسنغافورة تدشنان مجلساً مشتركاً للأعمال

بهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثماري

دبي - العربية.نت
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أعلنت المملكة العربية السعودية وسنغافورة اليوم الخميس عن تدشين مجلس أعمال مشترك بهدف رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وجاء الإعلان أثناء فعاليات منتدى الأعمال السعودي السنغافوري الذي عقد مؤخراً بسنغافورة بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ونظيره السنغافوري.

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ويُعنَى مجلس الأعمال السعودي السنغافوري بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية وغيرها من الأنشطة الأخرى وفق "واس".

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وترتبط المملكة وسنغافورة بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، وبلغت قيمة التبادل التجاري بينهما نحو 45.2 مليار ريال عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 50.8%.

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