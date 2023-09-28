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تباطؤ معدلات التضخم في عدد من الدول بينها ألمانيا وأستراليا
متجر للمواد الغذائية في ألمانيا
اقتصاد أوروبا

انخفاض التضخم في ألمانيا ​​إلى أدنى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 4.3% في سبتمبر

دبي - العربية.نت
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انخفض معدل التضخم في ألمانيا في سبتمبر/ أيلول لأدنى مستوى له منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، مما يشير إلى ما قد يكون بداية النهاية للتضخم المرتفع الذي أثر بشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين الألماني ارتفع 4.3 %على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول.

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وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض التضخم إلى 4.5 %من 6.4 %على أساس سنوي في أغسطس / آب.

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وانخفض معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، والذي يستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 4.6% على أساس سنوي من 5.5 %في أغسطس/ آب.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض ​​معدل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 4.5% في سبتمبر أيلول من 5.2 %في أغسطس/ آب.

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