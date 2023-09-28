دراسة جديدة: الصين تلعب دورًا حاسمًا في دعم اقتصاد روسيا!

تلعب الشركات الصينية دورًا حاسمًا بشكل متزايد في دعم الاقتصاد الروسي المتعثر وتعزيز قدراتها العسكرية، بما في ذلك من خلال تجارة السلع لاستخدامها في معاركها مع أوكرانيا، بحسب دراسة جديدة.

وتشير بيانات الجمارك الروسية المقدمة مؤخرًا في أغسطس 2023 إلى استمرار استيراد الطائرات بدون طيار والخوذات والسترات وأجهزة الراديو من الصين، والتي تساهم في دعم الحرب التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين منذ أكثر من 18 شهرًا.

مادة اعلانية

وبحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية.نت"، يقول كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مارك كانسيان، إن السلطات الصينية على علم بالتدفقات التجارية.

"إن (التجارة) كبيرة بما يكفي بحيث لا يمكنها الاستمرار دون موافقة الحكومة الصينية".

وتأتي هذه التجارة رغم إصرار بكين على أن تجارتها مع موسكو تشكل "تعاوناً اقتصادياً طبيعياً" وأنها لا تستهدف "طرفاً ثالثاً". وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأسبوع الماضي، استمرار تعاون الصين التجاري مع روسيا قبل الاجتماع الذي انعقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ في أكتوبر.

وتأتي هذه التعليقات في أعقاب نشر تقرير للمخابرات الأميركية في يوليو/تموز، يفيد بأن الصين "أصبحت داعمًا متزايد الأهمية لروسيا في جهودها الحربية، وربما تزود موسكو بالتكنولوجيا الرئيسية والمعدات ذات الاستخدام المزدوج المستخدمة في أوكرانيا".

وأضافت أن من أمثلة السلع الموردة معدات الملاحة وتكنولوجيا التشويش وأجزاء الطائرات القتالية.

في الواقع، ذكرت كييف أن قواتها تجد على نحو متزايد مكونات صينية في الأسلحة التي يستخدمها الجيش الروسي منذ أبريل/نيسان 2023، وهو الشهر نفسه الذي أكد فيه بوتين ووزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، في ذلك الوقت، على أن الشراكة بين بلديهما "لا حدود" لها.

بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين روسيا والصين مستوى قياسيا بلغ 190 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 30% عن عام 2021. ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العام هذا المستوى، حيث يصل إجمالي التجارة إلى 134 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

وتمثل الصين الآن نحو نصف (45% إلى 50%) من واردات روسيا، ارتفاعاً من الربع ما قبل الحرب، وفقاً لتقديرات معهد الاقتصادات الناشئة التابع لبنك فنلندا. ويشمل ذلك تجارة ما يسمى بالمواد والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، السلع ذات التطبيقات المدنية والعسكرية، مثل الطائرات بدون طيار والرقائق الدقيقة.

في عام 2022، باعت الصين ما قيمته أكثر من 500 مليون دولار من أشباه الموصلات إلى روسيا، ارتفاعًا من 200 مليون دولار في عام 2021. وفي غضون ذلك، باعت الصين ما قيمته أكثر من 12 مليون دولار من الطائرات بدون طيار إلى روسيا في العام المنتهي في مارس 2023.

وأظهر دراسة جديدة لـ"CNBC" الأميركية حول إعلانات الروسية وشهادات المطابقة المقدمة إلى خدمة الاعتماد الفيدرالية، وهو شرط أساسي لاستيراد وبيع البضائع في البلاد، أن تجارة مثل هذه البضائع بين الشركات الروسية والصينية منذ بداية الحرب في فبراير 2022 حتى الآن.

تم تسجيل الطائرات بدون طيار التي تنتجها شركة "SZ DJI Technology" الصينية في روسيا بكميات غير محددة في مناسبات مختلفة بين سبتمبر 2022 ويناير 2023، مع واردات تنبع بشكل مباشر من الشركة وبشكل غير مباشر من المصدرين الصينيين بما في ذلك "Autel Robotics" و"Iflight Technology".