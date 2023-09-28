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مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
صندوق النقد

صندوق النقد الدولي يراجع اليوم طلبا للدعم مقدم من المغرب

1.3 مليار دولار قيمة التمويل المطلوب

دبي - العربية.نت
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قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن مجلس الصندوق سيراجع اليوم طلب المغرب للدعم من صندوق المرونة والاستدامة.

وكانت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا قالت لـ"رويترز" هذا الشهر إن المؤسسة المالية الدولية توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض حجمه 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة لتعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.

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ومن المقرر أن يستضيف المغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر/تشرين الأول رغم الزلزال المدمر الذي وقع مؤخرا.

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