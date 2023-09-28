هذه المدينة تتمسك بلقبها كأكبر مركز مالي عالمي.. للعام الخامس!

بقيت مدينة نيويورك أكبر مركز مالي في العالم بينما لا تزال لندن في المركز الثاني مكتسبة بعض التقدم، لكنها تواجه أيضًا منافسة شديدة مع سنغافورة وهونغ كونغ.

وبحسب مؤشر المراكز المالية العالمية لا تزال نيويورك، التي احتلت المركز الأول منذ سبتمبر 2018، في المقدمة بـ 763 نقطة بناءً على استطلاعات لـ 147 عاملاً في 121 مركزًا من أطراف ثالثة، بما في ذلك البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة.

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أغلقت لندن الفجوة مع نيويورك بشكل طفيف، حيث وصلت إلى 744 نقطة، وهو ما من المرجح أن يخفف بعض الشيء من مخاوف مستقبل البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي الاستطلاع بعد أن قررت العديد من الشركات البارزة مثل مصمم الرقائق البريطاني "آرم" الإدراج في نيويورك.

ومع ذلك، تتأخر سنغافورة الآن بنقطتين فقط عن لندن عند المركز 742، وهي نفسها تتقدم بنقطة واحدة فقط على هونغ كونغ في المركز الرابع، مما يشير إلى تشديد المنافسة حول المركز الثاني.

ويتم تجميع المؤشر كل ستة أشهر من قبل مركز الأبحاث "Z/Yen" ومعهد التنمية الصيني.

وقال المسح: "كان أداء المراكز الأميركية جيدًا، مع وجود خمسة مراكز أميركية في المراكز العشرة الأولى، مما يعكس قوة الاقتصاد الأميركي"، مضيفًا أن نيويورك احتفظت بصدارتها في تصنيفات منفصلة للتكنولوجيا المالية، تليها لندن التي تفوقت على سان فرانسيسكو.