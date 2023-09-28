متعاملون: الجزائر اشترت نحو 60 ألف طن من الذرة في مناقصة

قال متعاملون أوروبيون اليوم الخميس إنه يُعتقد أن الديوان الوطني الجزائري لتغذية الأنعام وتربية الدواجن اشترى حوالي 60 ألف طن من الذرة الخاصة بعلف الحيوانات في مناقصة دولية أغلقت أمس الأربعاء.

وأوضح المتعاملون أن المناقصة كانت تستهدف ما يصل إلى 90 ألف طن من الذرة من الأرجنتين أو البرازيل فقط للشحن في الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

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ويعتقد أنه تم شراء الكمية على شحنتين بأسعار تتراوح وفقا للتقديرات بين 260 إلى 262 دولارا للطن تشمل التكلفة والشحن.

ولم يُعرف ما إذا كان قد تم أيضا شراء 30 ألف طن من علف الشعير كانت مطلوبة في المناقصة.