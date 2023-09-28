اقتصاد السعودية
"الاستثمار" توقع اتفاقية مع "تابي" لإنشاء مقر وطرح أسهمها في السعودية
الاتفاقية تدعم الشمول المالي والشركات الصغيرة والمتوسطة
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وقعت وزارة الاستثمار السعودية وشركة تابي، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مذكرة تفاهم.
وقالت الوزارة في تغريدة على موقع "إكس- تويتر"، إن الاتفاقية تنص على أن تنشئ مقرها الرئيسي في السعودية، قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام في "تداول السعودية".
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وأضافت أن الاتفاقية تدعم الشمول المالي والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
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