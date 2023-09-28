اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزارة الاستثمار توقع اتفاقية مع تابي
جانب من توقيع وزارة الاستثمار اتفاقية مع "تابي"
اقتصاد السعودية

"الاستثمار" توقع اتفاقية مع "تابي" لإنشاء مقر وطرح أسهمها في السعودية

الاتفاقية تدعم الشمول المالي والشركات الصغيرة والمتوسطة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وقعت وزارة الاستثمار السعودية وشركة تابي، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مذكرة تفاهم.

وقالت الوزارة في تغريدة على موقع "إكس- تويتر"، إن الاتفاقية تنص على أن تنشئ مقرها الرئيسي في السعودية، قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام في "تداول السعودية".

مادة اعلانية

وأضافت أن الاتفاقية تدعم الشمول المالي والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العروس الأشورية حنين تنجو من حريق الحمدانية بعد الرقصة الأولى مع زوجها العروس الأشورية حنين تنجو من حريق الحمدانية بعد الرقصة الأولى مع زوجها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط