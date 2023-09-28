"الاستثمار" توقع اتفاقية مع "تابي" لإنشاء مقر وطرح أسهمها في السعودية

وقعت وزارة الاستثمار السعودية وشركة تابي، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مذكرة تفاهم.

وقالت الوزارة في تغريدة على موقع "إكس- تويتر"، إن الاتفاقية تنص على أن تنشئ مقرها الرئيسي في السعودية، قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام في "تداول السعودية".

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وأضافت أن الاتفاقية تدعم الشمول المالي والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.