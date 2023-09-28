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"صندوق النقد" يحذر من انقسام الاقتصاد العالمي إلى تكتلات

سيقلل الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 7%

دبي - العربية.نت
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أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، مخاوفه بشأن انقسام التجارة العالمية إلى تكتلات منفصلة، ​​قائلا إن مثل هذه المستجدات قد تقلل الناتج الاقتصادي العالمي 7%.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي دوري "نعتقد بأن ذلك سيكون مكلفا للاقتصاد العالمي، وهذا ما يشير إليه تحليلنا، أن الانقسام يمكن أن يقلص الناتج المحلي الإجمالي للعالم 7%، وهي نسبة تعادل تلك الخاصة بألمانيا واليابان"، وفق "رويترز".

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