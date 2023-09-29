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أحد مراكز التسوق في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
أحد مراكز التسوق في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
اقتصاد أميركا

تراجع التضخم الأساسي في أميركا خلال أغسطس

الإنفاق الاستهلاكي سجل زيادة جاءت متوافقة مع التوقعات بـ 0.4%

دبي - العربية.نت
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ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس/آب، إلا أن التضخم الأساسي تراجع إذ تباطأت الزيادة السنوية للأسعار التي تستثني الغذاء والطاقة إلى أقل من 4%.

وذكرت وزارة التجارة اليوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع 0.4% الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يوليو/تموز بالزيادة لتظهر ارتفاع الإنفاق 0.9% بدلا من القراءة السابقة البالغة 0.8%. وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يزيد الإنفاق 0.4%.

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إلا أن ضغوط التضخم الأساسي بدأت تتراجع، وهو أمر سيكون محل ترحيب من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وفقا لوكالة "رويترز".

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وباستثناء عناصر الغذاء والطاقة متقلبة الأسعار، يكون إنفاق الاستهلاك الشخصي قد ارتفع 0.1% بعد زيادة 0.2% في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي يكون ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي زاد 3.9% في أغسطس/آب بعد ارتفاع 4.3% في يوليو/تموز.

ويراقب المركزي الأميركي عن كثب مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي أملا في الوصول بالمستوى المستهدف للتضخم عند 2%.

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