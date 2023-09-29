تراجع التضخم الأساسي في أميركا خلال أغسطس
الإنفاق الاستهلاكي سجل زيادة جاءت متوافقة مع التوقعات بـ 0.4%
ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس/آب، إلا أن التضخم الأساسي تراجع إذ تباطأت الزيادة السنوية للأسعار التي تستثني الغذاء والطاقة إلى أقل من 4%.
وذكرت وزارة التجارة اليوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع 0.4% الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يوليو/تموز بالزيادة لتظهر ارتفاع الإنفاق 0.9% بدلا من القراءة السابقة البالغة 0.8%. وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يزيد الإنفاق 0.4%.
إلا أن ضغوط التضخم الأساسي بدأت تتراجع، وهو أمر سيكون محل ترحيب من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وفقا لوكالة "رويترز".
وباستثناء عناصر الغذاء والطاقة متقلبة الأسعار، يكون إنفاق الاستهلاك الشخصي قد ارتفع 0.1% بعد زيادة 0.2% في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي يكون ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي زاد 3.9% في أغسطس/آب بعد ارتفاع 4.3% في يوليو/تموز.
ويراقب المركزي الأميركي عن كثب مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي أملا في الوصول بالمستوى المستهدف للتضخم عند 2%.
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