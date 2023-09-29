البنك الدولي يخطط لزيادة الإقراض بأكثر من 100 مليار دولار في 10 سنوات

اقترح البنك الدولي يوم الخميس خطوات من شأنها زيادة الإقراض للدول النامية بمقدار 100 مليار دولار على مدى 10 سنوات في إطار عملية إصلاح مستمرة تهدف إلى مساعدة البنك على توسيع مهمته لتشمل تغير المناخ.

وفي تقرير مؤلف من 24 صفحة إلى اللجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على صندوق النقد والبنك الدوليين، قالت إدارة البنك إنها ستطلب من المساهمين الموافقة على إجراءات يمكن أن تعزز الإقراض بأكثر من 100 مليار دولار.

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ويأتي هذا المبلغ بالإضافة إلى تدابير يجري تنفيذها بالفعل من شأنها أن تزيد إقراض البنك للدول النامية بما يصل إلى 50 مليار دولار.

واقترح البنك الدولي السماح للدول بتأجيل سداد مدفوعات ديون رئيسية مؤقتا خلال الكوارث الطبيعية الشديدة.

وذكر أنه البنك الدولي أنه سيطلق 6 برامج تجريبية للإسراع بوتيرة التنمية في مجالات من الأمن الغذائي إلى انتقال الطاقة.