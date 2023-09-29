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التضخم في عدة دول
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انخفاض معدل التضخم في إيطاليا خلال سبتمبر

ليصل إلى أقل مستوى له منذ يناير 2022

روما - واس
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أعلن مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي اليوم، أن معدل التضخم في إيطاليا تراجع خلال الشهر الحالي إلى 5.3% سنويًا مقابل 5.4% في أغسطس الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ يناير 2022 عندما سجل 4.8%.

وبلغ معدل التضخم في إيطاليا وفقًا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 5.7% خلال الشهر الحالي مقابل 5.5% خلال شهر أغسطس 2023.

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كان وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي قال إن إيطاليا ما زال بوسعها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1% هذا العام على الرغم من تراجع الإنتاج المسجل في الربع الثاني.

تراجع التضخم الأساسي في أميركا خلال أغسطس اقتصاد اقتصاد أميركا تراجع التضخم الأساسي في أميركا خلال أغسطس

وأظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تقلص 0.4% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول وانكمش قطاع التصنيع في أغسطس آب لخامس شهر. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.6% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وقال جورجيتي في منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو بإيطاليا "تخطط الحكومة للإبقاء على توقعات (نمو) 1% في 2023، لكن المتغيرات الخارجية المحتومة تغير الوضع تماما".

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