انخفاض معدل التضخم في إيطاليا خلال سبتمبر

أعلن مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي اليوم، أن معدل التضخم في إيطاليا تراجع خلال الشهر الحالي إلى 5.3% سنويًا مقابل 5.4% في أغسطس الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ يناير 2022 عندما سجل 4.8%.

وبلغ معدل التضخم في إيطاليا وفقًا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 5.7% خلال الشهر الحالي مقابل 5.5% خلال شهر أغسطس 2023.

مادة اعلانية

كان وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي قال إن إيطاليا ما زال بوسعها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1% هذا العام على الرغم من تراجع الإنتاج المسجل في الربع الثاني.

وأظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تقلص 0.4% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول وانكمش قطاع التصنيع في أغسطس آب لخامس شهر. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.6% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وقال جورجيتي في منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو بإيطاليا "تخطط الحكومة للإبقاء على توقعات (نمو) 1% في 2023، لكن المتغيرات الخارجية المحتومة تغير الوضع تماما".