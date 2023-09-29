اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تعبيرية عن الأمن السيبراني - آيستوك
تعبيرية عن الأمن السيبراني - آيستوك
تكنولوجيا

دولة عربية توقع مع إيطاليا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السيبراني

المذكرة تهدف لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين البلدين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وقّعت تونس وإيطاليا يوم الخميس مذكرة تفاهم لدعم الأمن السيبراني وخدمات الثقة الرقمية.

وقالت وزارة تكنولوجيا الاتصال التونسية في بيان إنها تهدف إلى "إرساء ودعم أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السلامة السيبرانية وخدمات الثقة الرّقمية".

مادة اعلانية

وأكدت الوزارة أن المذكرة، التي وقعت بين الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية التونسية ونظيرتها الإيطالية، تهدف أيضا إلى "تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين وتطوير الكفاءات المختصّة في مجال الأمن السيبراني"، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

الدولار يستقر قرب قمة 10 أشهر والأنظار تتركز على الين أسواق المال الدولار الدولار يستقر قرب قمة 10 أشهر والأنظار تتركز على الين

وقالت إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تنسيق الجهود الدولية في مجالات السلامة المعلوماتية وحماية الفضاء السيبراني "وضمان السيادة الرقمية وتطوير الجاهزية وزيادة سرعة الاستجابة ورفع مستوى اليقظة لضمان الاستشعار المبكّر للمخاطر السيبرانية ومجابهتها بطريقة ناجعة وفعالة".

ونقل البيان عن نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيا الاتصال التونسي قوله إن المذكرة ستساهم في تطوير التعاون بين البلدين في هذا المجال "من خلال وضع آليات تعاون مشتركة وتبادل التجارب والخبرات وتكوين الكفاءات في هذا المجال".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شاب يقتل زميلته داخل جامعة القاهرة لرفضها الزواج منه شاب يقتل زميلته داخل جامعة القاهرة لرفضها الزواج منه
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط