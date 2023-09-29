مجلس الأمن التركي يبحث إمكانية تفعيل صفقة الحبوب

عقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعا في أنقرة برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، لمناقشة إمكانية تفعيل صفقة الحبوب.

وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع، إنه قد تم بحث عدد من المواضيع بما في ذلك أوكرانيا وسوريا والعراق وليبيا، حيث "تمت مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالحرب المستمرة في أوكرانيا والخطوات المحتملة لتفعيل مبادرة حبوب البحر الأسود، وتم تأكيد تصميم تركيا على مواصلة الجهود لإنهاء الحرب دون تأخير من خلال إحلال سلام عادل ودائم".

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كما "تم تأكيد تصميم (تركيا) على القضاء على منظمة "حزب العمال الكردستاني" الإرهابية الانفصالية" في المنطقة.

كانت روسيا قد انسحبت في يوليو/تموز الماضي من اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ المطلة على البحر الأسود بعد اندلاع الصراع بين الجانبين في فبراير/شباط 2022.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال إن الأمم المتحدة "تعمل جاهدة" في محاولة تحسين صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة، في مسعى لإقناع موسكو بالسماح مرة أخرى بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

وأضاف غوتيريش للصحافيين على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا "نعتقد أنه من الضروري إنشاء نظام للضمان المتبادل".

وتابع "ضمان أن روسيا الفيدرالية قادرة بالفعل على التغلب على الصعوبات التي لا تزال قائمة، وإن كان الكثير منها تم حله، وفي الوقت نفسه ضمانات أننا سنتمكن من استعادة مبادرة البحر الأسود"، وفق رويترز.