مسؤول: القاهرة وموسكو تبحثان شراء مصر مليون طن من القمح الروسي

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، أن اتصالات جارية من خلال وزارتي الزراعة وسفارات البلدين حول شراء مصر مليون طن من القمح الروسي.

وقال بوغدانوف لـ"تاس": "أنا لا أشارك في المفاوضات، لكنني أعلم أن الاتصالات جارية من خلال وزارات الزراعة وسفاراتنا بالطبع".

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وأشار أيضا إلى أن روسيا ومصر "لديهما خبرة جيدة جدا في التعاون في هذا المجال"، مختتما حديثه بالقول "سنستمر".

ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وتحاول خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تعاني فيه من نقص في العملة الأجنبية ما دفعها إلى تأجيل سداد مدفوعات القمح.

وفق وقت سابق، قال وزير التموين المصري، علي مصيلحي، إن بلاده تجري محادثات مع بنك أبوظبي التجاري للحصول على تمويل لمشتريات قمح.

وكان ثلاثة متعاملين قالوا لـ"رويترز"، إن مصر تجري محادثات مع بنك في أبوظبي للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات قمح من كازاخستان.

وأضاف المتعاملون أن هذه الخطوة قد تمنح مصر بديلا رخيصا للحبوب القادمة من روسيا، التي تتزايد حصتها في القمح الذي تحصل عليه مصر منذ العام الماضي، لكنها رفضت في الآونة الأخيرة صفقة شراء بأقل من حد أدنى غير رسمي لسعر مشتريات القمح.