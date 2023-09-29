اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حقل قمح في روسيا (رويترز)
حقل قمح في روسيا (رويترز)
اقتصاد مصر

مسؤول: القاهرة وموسكو تبحثان شراء مصر مليون طن من القمح الروسي

أكد أن الاتصالات جارية من خلال وزارتي الزراعة وسفارات البلدين للتوصل لاتفاق

موسكو - تاس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، أن اتصالات جارية من خلال وزارتي الزراعة وسفارات البلدين حول شراء مصر مليون طن من القمح الروسي.

وقال بوغدانوف لـ"تاس": "أنا لا أشارك في المفاوضات، لكنني أعلم أن الاتصالات جارية من خلال وزارات الزراعة وسفاراتنا بالطبع".

مادة اعلانية

وأشار أيضا إلى أن روسيا ومصر "لديهما خبرة جيدة جدا في التعاون في هذا المجال"، مختتما حديثه بالقول "سنستمر".

معدل البطالة في اليابان يستقر عند 2.7% في أغسطس اقتصاد اقتصاد اليابان معدل البطالة في اليابان يستقر عند 2.7% في أغسطس

ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وتحاول خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تعاني فيه من نقص في العملة الأجنبية ما دفعها إلى تأجيل سداد مدفوعات القمح.

وفق وقت سابق، قال وزير التموين المصري، علي مصيلحي، إن بلاده تجري محادثات مع بنك أبوظبي التجاري للحصول على تمويل لمشتريات قمح.

وكان ثلاثة متعاملين قالوا لـ"رويترز"، إن مصر تجري محادثات مع بنك في أبوظبي للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات قمح من كازاخستان.

وأضاف المتعاملون أن هذه الخطوة قد تمنح مصر بديلا رخيصا للحبوب القادمة من روسيا، التي تتزايد حصتها في القمح الذي تحصل عليه مصر منذ العام الماضي، لكنها رفضت في الآونة الأخيرة صفقة شراء بأقل من حد أدنى غير رسمي لسعر مشتريات القمح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شاب يقتل زميلته داخل جامعة القاهرة لرفضها الزواج منه شاب يقتل زميلته داخل جامعة القاهرة لرفضها الزواج منه
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط