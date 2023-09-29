اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أداء اقتصاد ألمانيا ( تعبيرية - iStock)
أداء اقتصاد ألمانيا ( تعبيرية - iStock)
ألمانيا

معهد: مزيد من الشركات الألمانية تعتزم رفع الأسعار لأول مرة منذ عام

التضخم على ما يبدو سيظل متجاوزا هدف 2% في الشهور المقبلة

برلين - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهر مسح أجراه معهد إيفو الاقتصادي الألماني أن عدد الشركات التي تعتزم زيادة أسعارها في ألمانيا ارتفع لأول مرة منذ عام في سبتمبر/أيلول، ما يشير إلى أن التضخم على ما يبدو سيظل متجاوزا هدف 2% في الشهور المقبلة.

وقال المعهد اليوم الجمعة إنه فيما يخص الاقتصاد ككل، ارتفع مؤشر توقعات الأسعار إلى 15.8 نقطة في سبتمبر/أيلول من 14.7 نقطة في أغسطس/آب، لينهي سلسلة تراجع استمرت 12 شهرا على التوالي.

مادة اعلانية

وقال تيمو فولمارزهويزر مدير وحدة التوقعات بالمعهد "سيستغرق الأمر بعض الوقت من أجل أن تحقق ألمانيا هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%".

نمو الاقتصاد البريطاني 0.2% في الربع الثاني من 2023 اقتصاد اقتصاد بريطانيا نمو الاقتصاد البريطاني 0.2% في الربع الثاني من 2023

وأظهرت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي أمس الخميس أن أسعار المستهلكين في ألمانيا المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت 4.3% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول. وبلغت 6.4% في أغسطس/آب.

ومن المنتظر ارتفاع أسعار قطاع الأغذية قبل غيره من القطاعات. وارتفع هذا المؤشر إلى 62.8 نقطة من 49.1 الشهر السابق.

وذكر فولمارزهويزر "هناك أخبار جيدة من قطاع الإنشاءات. بسبب التراجع المؤقت في الطلبيات، ترغب المزيد والمزيد من الشركات في خفض أسعارها".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قفزة جديدة في سعر الدولار ترفع أسعار السلع الأساسية بالسودان.. ودعوات للحكومة بوضع حل قفزة جديدة في سعر الدولار ترفع أسعار السلع الأساسية بالسودان.. ودعوات للحكومة بوضع حل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط