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الاقتصاد البريطاني ينكمش
الاقتصاد البريطاني
اقتصاد بريطانيا

نمو الاقتصاد البريطاني 0.2% في الربع الثاني من 2023

الاقتصاديون توقعوا قراءة تظهر نموا فصليا بنسبة 0.2%

لندن - رويترز
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أظهرت أرقام من مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا اليوم الجمعة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 0.2% عن الربع السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة تظهر نموا فصليا بنسبة 0.2%، بدون تغيير عن تقدير أولي نُشر في 11 أغسطس/آب.

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ونما الاقتصاد الكلي في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 1.8% عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، وهو آخر ربع كامل قبل بدء جائحة كوفيد-19.

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ويمثل هذا تعديلا عن أحدث تقدير سابق لمكتب الإحصاء في 11 أغسطس/آب وأفاد بأن نمو الاقتصاد لا يزال أقل بنسبة 0.2% عما كان عليه قبل الجائحة، مما وضع بريطانيا في المؤخرة بالنسبة لما حققته اقتصادات الدول المتقدمة الكبرى.

وكان من المتوقع على نطاق واسع إجراء مراجعة بالرفع لحجم الاقتصاد البريطاني، بعد أن نشر مكتب الإحصاء الوطني مراجعات مبدئية في الأول من سبتمبر/أيلول تشير إلى أن الاقتصاد كان بالفعل أكبر بنسبة 0.6% من حجمه قبل الجائحة في الربع الأخير من عام 2021.

وقد جعل هذا التعديل التعافي الاقتصادي الأولي لبريطانيا من جائحة كوفيد-19 يبدو مشابها لما سجلته فرنسا وإيطاليا.

وأصبح الأداء الاقتصادي النسبي لبريطانيا منذ الجائحة وخروجها من الاتحاد الأوروبي محورا للنقاش السياسي، خاصة مع احتمال إجراء انتخابات العام المقبل.

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