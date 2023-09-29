وزير المالية: عجز الميزانية الروسية لن يتجاوز 2% من الناتج المحلي في 2023

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، يوم الخميس، أن عجز الميزانية الفيدرالية في عام 2023 لن يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوافق مع المؤشرات المخطط لها.

وقال سيلوانوف خلال منتدى موسكو المالي: "الدخل، سواء من العائدات النفطية أو غيرها يتجاوز المؤشرات المخطط لها والمعايير والنفقات. لذلك، لن يتجاوز عجز الميزانية الفيدرالية 2%، وربما أقل من ذلك. كل شيء يعتمد على حجم النفقات خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام. لن يتجاوز العجز معاييرنا المخطط لها".

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وفقا لتوقعات وزارة المالية، فإن عجز الميزانية الفيدرالية الروسية في عام 2024 سيبلغ 1.595 تريليون روبل (نحو 16.4 مليار دولار)، أو 0.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سيبلغ العجز في الميزانية الفيدرالية في عام 2025 نحو 830 مليار روبل (نحو 8.5 مليار دولار).