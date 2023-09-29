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صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا(آي ستوك)
صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا(آي ستوك)
روسيا و أوكرانيا

"المركزي" الأوكراني: 4.8 مليار دولار عجز بالمعاملات الجارية في 8 أشهر

العجز في أغسطس بلغ 2.2 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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قال البنك المركزي الأوكراني اليوم الجمعة إن أوكرانيا سجلت عجزا في حساب المعاملات الجارية بلغ 4.8 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وأشار في بيان إلى أن الفترة نفسها من العام الماضي شهدت تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية قدره 6.2 مليار دولار.

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وذكر البنك أن العجز في أغسطس/آب وحده بلغ 2.2 مليار دولار، بعد فائض قدره 1.9 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2022، وفق وكالة "رويترز".

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