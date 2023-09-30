وزيرة التخطيط: اقتصاد مصر يستهدف 8% نمواً سنوياً مستداماً

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم السبت، إن مصر تستهدف تحقيق نمو سنوي مستدام يتراوح بين 7 و8%.

وأضافت الوزيرة في جلسة الاقتصاد أمام مؤتمر "حكاية وطن" الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة الإدارية شرق القاهرة، أنه على الرغم من تنوع مصادر النمو إلا أنه متذبذب وغير مستدام وأكثر عرضة للصدمات.

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وقالت أيضا "حد من النمو اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات على مدار 20 سنة ماضية".

وذكرت الوزيرة أيضا أن مصر تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص من 36% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026، فيما تواصل خططها لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وفقا لبيانات حكومية سابقة.