"المركزي" العماني: نمو الائتمان الممنوح من البنوك التجارية 5.3% بنهاية يوليو

أعلن البنك المركزي العماني، استمرار نمو الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية يوليو 2023 بنسبة 5.3% على أساس سنوي.

وقال المركزي في تقرير، إن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زاد 5.2% ليصل إلى 20.2 مليار ريال.

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وأوضح أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية شهد انخفاضًا بنسبة 4.6%، ليصل إلى حوالي 4.4 مليار ريال بنهاية يوليو 2023، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.

وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضا بنسبة 10.4%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال.

أمّا بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية، فقد شهدت ارتفاعا بمعدّل 89.5%، لتصل إلى 1.2 مليار ريال، وذلك بنهاية يوليو 2023.

وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.4% ليبلغ 22.2 مليار ريال بنهاية يوليو 2023.

وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 7%، لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال، فيما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 9.7% لتبلغ حوالي 1.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها.

وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 4.2% لتصل إلى 14.9 مليار ريال في يوليو 2023، مشكّلةً ما نسبته 67% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.