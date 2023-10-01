السعودية تتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي 5.9% هذا العام

توقعت وزارة المالية السعودية، نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدل 5.9% هذا العام، في ظل الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكرت الوزارة، في البيان التمهيدي لموازنة العام 2024، أن هذا النمو يقوده نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق حيث ساهمت التعديلات الجديدة على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة في زيادة أعداد الزائرين والسياح، مما ينعكس إيجاباً على معدلات الاستهلاك الخاص.

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وسجل الربع الأول من العام الحالي أعلى معدل ربعي للسياح من خارج المملكة إذ يقدر بـ7.8 مليون سائح بنسبة نحو 64% مقارنة بالربع الأول من 2019.

وتتوقع الوزارة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.03% في عام 2023، بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط، مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

كما توقعت نمو نشاط الصناعة التحويلية خلال العام 2023، حيث بلغ متوسط مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي نمواً بنحو 1% منذ بداية العام حتى شهر يوليو مدفوعا بالنمو في عدد المصانع التي بدأت الإنتاج منذ بداية العام الحالي حتى شهر يوليو بنحو 569 مصنع، بإجمالي استثمارات نحو 16.3 مليار ريال.

وتشير التقديرات الأولية للعام 2024م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط.