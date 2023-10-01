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صندوق الاستثمارات

صندوق الاستثمارات العامة يعتزم ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة بالسعودية

حتى نهاية 2025

دبي - العربية.نت
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تمكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي"PIF" من رفع قيمة حجم الأصول تحت الإدارة إلى 2.63 تريليون ريال، واستحدث أكثر من 560 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وساهم الصندوق في تأسيس 87 شركة منذ عام 2016، منها طيران الرياض وشركة تطوير المربع الجديد، ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا، وفق أرقام البيان التمهيدي لموازنة المملكة العربية السعودية لعام 2024.

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كما يستهدف الصندوق المساهمة بـ 1.2 تريليون ريال في الناتج المحلي غير النفطي بشكل تراكمي من خلال شركات محفظته، بالإضافة إلى زيادة الأصول تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60%، واستحداث 1.8 مليون وظيفة.

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