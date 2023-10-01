ضعف الطلب على الرقائق يهبط بصادرات كوريا الجنوبية

قالت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن صادرات كوريا الجنوبية انخفضت للشهر الثاني عشر على التوالي في سبتمبر/ أيلول، بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات، لكن البلاد سجلت فائضا تجاريا للشهر الرابع على التوالي.

وانخفضت الصادرات بنسبة 4.4% على أساس سنوي إلى 54.66 مليار دولار الشهر الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

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وجاء هذا الانخفاض مع تراجع صادرات أشباه الموصلات، عنصر التصدير الرئيسي للبلاد، بنسبة 13.6% على أساس سنوي بسبب انخفاض الطلب وانخفاض أسعار الرقائق، وفق وكالة "يونهاب" للأنباء.

وتشهد الصادرات انخفاضا على أساس سنوي منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وسط تشديد نقدي قوي من جانب الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى للسيطرة على التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تنخفض فيها الصادرات لمدة 12 شهرا على التوالي.

ولكن شهد شهر سبتمبر/أيلول أقل انخفاض على أساس سنوي في الصادرات حتى الآن هذا العام، مما زاد الآمال بتحسن الوضع في الأشهر المقبلة.

وانخفضت الشحنات الصادرة للبلاد بنسبة 8.3% في أغسطس/آب بعد انخفاض بنسبة 16.2% في الشهر السابق. وفي الربع الأول، انخفضت الصادرات بنسبة 12.7% على أساس سنوي، وفي الربع الثاني سجلت انخفاضا بنسبة 16.2%.