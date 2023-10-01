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قطاع الصناعات التحويلية في الصين يعود للتوسع خلال سبتمبر

لأول مرة منذ أبريل

بكين – شينخوا
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أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، يوم السبت الماضي، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين وصل إلى 50.2 في سبتمبر المنصرم، ليعود مرة أخرى إلى منطقة التوسع.

وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة دون ذلك الانكماش.

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ويعد ذلك المرة الأولى منذ أبريل الماضي التي يرتفع فيها مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين إلى مستوى فوق 50، بعد أن سجل نموا لأربعة أشهر متتالية، وفقا للهيئة.

وأشار تشاو تشينغ خه، الإحصائي في الهيئة، إلى أنه كان هناك تحسن في المجمل في مناخ الصناعات التحويلية.

وأظهرت البيانات أن من بين 21 صناعة شملها المسح، سجلت 11 صناعة توسعا في سبتمبر الماضي.

وكشفت البيانات أيضا أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية وصل إلى 51.7 في سبتمبر، ليقف فوق الخط الفاصل بين التوسع والانكماش.

وقال تشاو إن مؤشر مديري المشتريات المركب في الصين بلغ 52 في سبتمبر، ما يشير إلى أن مجمل الإنتاج في الشركات الصناعية وغير الصناعية استمر في التوسع.

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