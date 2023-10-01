بدء رصد مخالفة عدم تأمين السيارة إلكترونياً في السعودية.. اليوم

قالت إدارة المرور في السعودية، إن الرصد الآلي للمخالفة سيتم تطبيقه على جميع المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، وسيطبق في مدن ومحافظات المملكة كافة، فيما ترصد المخالفة مرة كل 15 يوماً في حال عدم وجود تأمين سار للمركبة.

وحددت آلية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة عبر 5 خطوات، تشمل: الدخول لحساب المستفيد في منصة "أبشر"، ثم الذهاب إلى خدمات المركبات، استعلامات، ثم اختيار صلاحية التأمين على المركبات، يليها خطوة تتضمن تعبئة الحقول المطلوبة وتتضمن رقم الهوية، ورقم اللوحة، والرمز المرئي، وأخيراً سيتم عرض صلاحية التأمين.

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يذكر أن التعديلات التي تضمنها نظام المرور نصت على أن عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة يعد مخالفة تستوجب غرامة 100 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 150 ريالاً في حدها الأعلى، وفقاً لصحيفة "عكاظ".

ونبهت الإدارة العامة للمرور في السعودية قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين لضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.